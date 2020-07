Covid-19, focolai in Italia: 10 nuovi casi a Savona, Trento critico (Di mercoledì 22 luglio 2020) Covid-19, i focolai in Italia stanno diventando sempre più importante. Due punti critici della penisola stanno facendo registrare un aumento degli ammalati. Il Covid-19 non è sconfitto e chi dice il contrario è un illuso. La malattia che si è originata da Wuhan continua ad imperversare in Europa e nel resto del mondo. I casi … L'articolo Covid-19, focolai in Italia: 10 nuovi casi a Savona, Trento critico proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Tg3web : L'indice di contagio da covid in Italia supera l'uno per cento in diverse regioni. E risale anche in Lombardia. Aum… - billybilly40 : RT @Filomen30847137: #22luglio #Covid_19 #COVID19 #coronavirus Ma #Lamorgese ammonisce: 'Giovani, usate la mascherina' Quasi triplicati i… - wam_the : Covid Italia: raddoppiati i contagi. Preoccupano i focolai - NBCreteregione : COVID: DUE FOCOLAI IN TRENTINO CON 20 NUOVI CASI - - Filomen30847137 : #22luglio #Covid_19 #COVID19 #coronavirus Ma #Lamorgese ammonisce: 'Giovani, usate la mascherina' Quasi triplicati… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolai Duemila persone isolate in Veneto. Ecco la mappa dei nuovi focolai Covid ilGiornale.it Virologo David. Coronavirus: super anticorpi contro la pandemia. Arma su cui puntare in attesa del v

ROMA, 22 LUG - Super anticorpi prelevati da persone malate di Covid-19 promettono di essere una nuova arma contro la pandemia, aiutando a gestire i focolai in attesa del vaccino. La novità, pubblicata ...

Coronavirus: nuovi positivi più che raddoppiati in un giorno, si ferma il calo dei malati

Sono 282 i nuovi pazienti positivi al coronavirus (+153) più che raddoppiati rispetto ai 129 registrati ieri: di cui 51 in Lombardia (+17), 18 in Emilia Romagna (+39), 36 in Veneto (+14), con focolai ...

ROMA, 22 LUG - Super anticorpi prelevati da persone malate di Covid-19 promettono di essere una nuova arma contro la pandemia, aiutando a gestire i focolai in attesa del vaccino. La novità, pubblicata ...Sono 282 i nuovi pazienti positivi al coronavirus (+153) più che raddoppiati rispetto ai 129 registrati ieri: di cui 51 in Lombardia (+17), 18 in Emilia Romagna (+39), 36 in Veneto (+14), con focolai ...