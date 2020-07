Covid, 19 casi positivi in Campania: il bollettino della Regione (Di mercoledì 22 luglio 2020) In Campania ci sono 19 nuovi casi di positività al Covid. Lo annuncia il bollettino regionale, trasmesso dall'Unità di Crisi. Va precisato che il report fa riferimento ai tamponi effettuati fino alle ... Leggi su salernotoday

robersperanza : 250 mila casi Covid in 24h. È il record mondiale di contagi in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno d… - istsupsan : Secondo il rapporto @istat_it-ISS, #COVID_19 è responsabile in 9 casi su 10 del decesso delle persone risultate pos… - matteosalvinimi : #Salvini:Molti casi di Covid-19 sono di importazione? Che immigrazione incontrollata sia un problema non solo sanit… - EmMicucci : #Coronavirus. #Roma, Ordine medici: Casi importati è un dettaglio: virus circola. Intanto ci prepariamo al peggio.… - lorenzo1940 : RT @SensoDiNausea: Titoloni dei TIGGÌ con tono da panico. '15 MILIONI DI CASI DI COVID NEL MONDO' Dopo 10 mesi che il virus circola, su… -