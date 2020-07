Costantino Vitagliano: Luba Mushtuk è la nuova fidanzata (foto e video) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nelle scorse ore, Costantino Vitagliano è apparso sui social assieme alla nuova fidanzata, che ha il volto di Luba Mushtuk, insegnante della versione inglese di 'Ballando con le stelle'. La neo coppia, sui social, sembra felice ed innamorata come testimoniano le prime dediche.Costantino Vitagliano: Luba Mushtuk è la nuova fidanzata (foto e video) 22 luglio 2020 14:27. Leggi su blogo

Ma chi è la nuova fiamma? Luba è una ballerina professionista ed entrata ufficialmente a far parte della famiglia di "Strictly come Dancing" nel 2018. Ha iniziato a lavorare come assistente coreografa ...Costantino Vitagliano ha un nuovo amore. Il primo storico tronista del programma Uomini & Donne, 46 anni, ha trovato la felicità con la famosa ballerina russa Luba Mushtuk. Danzatrice e coreografa, la ...