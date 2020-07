Costantino Vitagliano in love. L’ex tronista presenta la nuova fidanzata: la foto di coppia fa boom (Di mercoledì 22 luglio 2020) Costantino Vitagliano è stato il tronista più memorabile del programma Uomini e Donne, quando la sua scelta cadde su Alessandra Pierelli. Qualche mese fa è tornato a parlare di sé in una lunga intervista, in cui ha raccontato il periodo di profonda crisi personale in seguito alla scomparsa della madre. Sono trascorsi ben sedici anni da quando lo abbiamo incontrato sul trono e i cambiamenti nella vita di Costantino sono stati tanti. “Ho trascorso un periodo d’oro e poi, come avviene spesso nella vita, è seguito un momento doloroso. Perdere mia mamma mi ha portato a rendermi conto che la vita è fatta di up&down. A volte tocchi il cielo, altre sei sottoterra”, aveva raccontato l’ex tronista. Costantino si scopre una ... Leggi su caffeinamagazine

