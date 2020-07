Coronavirus, Zangrillo sbrocca a Parenzo: “Riprendete a vivere, ne ho le palle piene” (Video) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug – Lo sostiene da due mesi tirando dritto e non accenna a smuoversi di un millimetro dalle proprie posizioni – e del resto, i dati gli danno implacabilmente ragione: non esiste più alcuna emergenza sanitaria. Il professor Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano e direttore della terapia intensiva lo ha ribadito anche ieri, «sbroccando» a David Parenzo in collegamento con Focus In Onda su La7. «Dall’inizio cerco di dire quello che osservo e inizio ad averne le palle piene. E’ evidente quello che accade: se oggi in Lombardia abbiamo un morto dichiarato per Covid, vuol dire che non sta succedendo nulla. Punto. Poi possiamo costruire tutte le favole che volete». L’emergenza vera, oggi, è la morte sociale ed economica del Paese ... Leggi su ilprimatonazionale

