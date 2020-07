Coronavirus, Zangrillo sbotta su La7: “Ne ho le pa**e piene, dico quello che vedo. Agli italiani va detta la verità” | VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, Zangrillo a La7: “Ne ho la pa**e piene, dico quello che vedo” Intervenuto al programma In Onda, trasmesso nella serata di martedì 22 luglio su La7, Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, torna sull’emergenza Coronavirus, a suo dire finita ormai da mesi, e sbotta: “Dall’inizio cerco di dire quello che osservo e inizio ad averne le pa**e piene”. “È evidente quello che accade: se oggi in Lombardia abbiamo un morto dichiarato per Covid, vuol dire che non sta succedendo nulla. Punto. Poi possiamo costruire tutte le favole che volete” ha dichiarato il ... Leggi su tpi

