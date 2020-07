Coronavirus Usa, altri mille morti. Trump: “La situazione peggiorerà”. Oltre 20mila militari infetti, in Texas 510 detenute positive (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un’inversione di marcia completa, nella speranza che una maggiore sensibilità rispetto alla pandemia riesca a colmare quella distanza di 15 punti dal candidato dem Joe Biden e a riavvicinare i repubblicani moderati che nelle ultime settimane gli hanno voltato le spalle facendo campagna per l’uso delle mascherine. Negli Stati Uniti si chiude un’altra giornata di pandemia con più di mille morti – ed è la prima volta dal 9 giugno che tale soglia viene superata, di molto inferiore al record di 2.752 vittime in 24 ore registrato il 15 aprile – e a differenza delle frequenti previsioni ottimistiche degli ultimi mesi, il presidente cambia toni. “Probabilmente, purtroppo, la situazione peggiorerà prima di migliorare”, ha ammesso Trump, mentre gli Stati Uniti ... Leggi su ilfattoquotidiano

