Coronavirus, ultime notizie – Nicastri (Spallanzani): «Gli ospedali non sono vuoti. Siamo preoccupati». In Israele aumentano i contagi. Preoccupa ancora l’America Latina (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Nel mondo sono14.951.347 i casi di Covid-19. Il numero dei decessi, invece, è salito a quota 616.443. Gli Usa restano ancora il Paese più colpito con 3.902.058 casi, seguono Brasile con 2.159.654 e India con 1.193.078. In Italia, invece, dall’inizio della pandemia i contagi complessivi sono 244.752 mentre i decessi 35.073. Israele AHMAD GHARABLI/AFP Cresce ancora l’infezione, quasi 2mila contagi Non bastano le restrizioni messe in campo, nelle ultime due settimane, dal governo per ... Leggi su open.online

