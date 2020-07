Coronavirus, ultime notizie – In Italia calano i decessi ma aumentano i nuovi casi (+51 in Lombardia). Brasile, Bolsonaro ancora positivo al tampone. Usa, 2 miliardi per l’accordo sui vaccini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Nel mondo sono14.951.347 i casi di Covid-19. Il numero dei decessi, invece, è salito a quota 616.443. Gli Usa restano ancora il Paese più colpito con 3.902.058 casi, seguono Brasile con 2.159.654 e India con 1.193.078. In Italia, invece, dall’inizio della pandemia i contagi complessivi sono 244.752 mentre i decessi 35.073. In Italia raddoppiano i positivi (+282) ma scendono i decessi (+9) Il bollettino della Protezione Civile del 22 luglio 2020 Il numero dei ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi… - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - Corriere : In Spagna contagi triplicati nelle ultime settimane: 201 focolai - GiangioTheGlide : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Usa, più di 1000 morti nelle ultime 24 ore - PIERRE74666066 : Coronavirus in Italia, il bollettino: impennata dei contagi, l’Emilia Romagna supera la Lombardia. Focolai anche in… -