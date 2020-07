Coronavirus, ultime notizie. In California superati i 400mila casi, Trump esorta americani a indossare mascherina. Oltre 40mila morti in Messico (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – La pandemia di Coronavirus continua a causare vittime in tutto il mondo: secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, le persone affette dal Covid-19 hanno raggiunto un totale di 14,8 milioni, mentre i morti sono Oltre 607mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 21 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,10 – Messico: superati i 40mila morti – I decessi per ... Leggi su tpi

rtl1025 : ?? 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi… - fanpage : Il Ministro dell'Istruzione brasiliano è positivo al #Covid19 - Corriere : In Spagna contagi triplicati nelle ultime settimane: 201 focolai - dtosrl : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultime notizie: #Brasile, superate le 80mila vittime. #Trump twitta la sua foto con la mascherina. Tutte le #n… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Coronavirus in Liguria, sono 12 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore e nessun decesso tra ieri e oggi. 29 gli o… -