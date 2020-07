Coronavirus, Trump-pinocchio: “Indossate tutti la mascherina” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus: incredibile passo indietro di Donald Trump. Il presidente Usa invita ad indossare la mascherina dove non è possibile il distanziamento sociale. Negli ultimi giorni era alle prese con una continua “battaglia”, a colpi di dialogo, con l’immunologo Anthony Fauci. Parliamo di Donald Trump. Il presidente Usa, incredibilmente (qualcuno potrebbe anche dire “in ritardo”), compie un passo indietro sulla vicenda legata al Coronavirus. Nei giorni addietro aveva detto, a gran voce, di non essere d’accordo con l’uso della mascherina in pubblico: “meglio salvaguardare alcune libertà, che imporre un uso smisurato di questo strumento alla bocca”. Senza indicare quali “libertà” intendesse. Ora, infatti, il passo indietro va a ... Leggi su bloglive

