Coronavirus, Trump fa dietrofront: "Indossate la mascherina" (Di mercoledì 22 luglio 2020) NEW YORK - Donald Trump fa retromarcia. Cedendo alle pressioni degli alleati repubblicani più che alle raccomandazioni degli esperti medici, il presidente invita gli americani a indossare la ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : Trump agli americani: 'Indossate la mascherina' #Coronavirus #ANSA - Corriere : Ora Trump promuove la mascherina: necessaria, piaccia o no - LaStampa : Superati i mille morti in 24 ore negli Stati Uniti, il presidente: «Mettete le mascherine», Pelosi: «Troppo tardi».… - CretellaRoberta : Trump agli americani: indossate la mascherina: La pandemia di coronavirus - ha detto il presidente Usa - probabilme… - joseph_kappa : RT @MPSkino: Coronavirus, più di mille morti negli Usa in 24 ore: il 'virus di Trump' ...quando al potere ci mandiamo gli incapaci #fa… -