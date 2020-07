Coronavirus, Trump cambia idea: “Indossate la mascherina” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dietrofront del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull’uso della mascherina. “Indossatela – ha detto agli americani – che vi piaccia o meno, ha un impatto”. Il cambio di rotta Una notizia che non dovrebbe far notizia, ma lo diventa perché Trump, dall’inizio della pandemia, ha sempre osteggiato i dispositivi di protezione, come le mascherine, per contrastare la diffusione del virus. Quasi fosse una battaglia politica, un simbolo da sbandierare (il rifiuto della mascherina) in vista delle presidenziali di novembre. Ma con i contagi e i morti in continuo aumento (negli States i casi sfiorano quota 3,9 milioni e nelle ultime ore si sono registrati di nuovo più di mille decessi) il presidente si è trovato costretto a cambiare rotta. “Probabilmente – ha poi ... Leggi su italiasera

