Coronavirus, Trump agli americani: 'Indossate la mascherina' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Donald Trump ha invitato gli americani a indossare la mascherina quando non è possibile il distanziamento sociale. Per il presidente si tratta di una netta inversione di rotta, dopo essersi battuto ... Leggi su tgcom24.mediaset

