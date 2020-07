Coronavirus, svolta nelle cure: isolati i “super anticorpi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una speranza in più per battere il Coronavirus. Ricercatori della Columbia University di New York avrebbero la chiave per una svolta netta nella cure del Covid-19. Che potrebbe aprire a nuovi farmaci e vaccini contro il Sars-CoV-2. In uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature gli scienziati affermano di avere isolato anticorpi importantissimi. In pratica quelli che a ora mostrano di essere i più efficaci contro il nuovo Coronavirus. Si tratterebbe di particelle selezionate fra tutte quelle prelevate dai malati di Covid-19. Gli anticorpi così individuati potrebbero potenzialmente essere prodotti su larga scala e dare una spinta alla ricerca di nuovi farmaci e vaccini. Lo indicano i test finora condotti sugli animali, ma i dati definitivi potranno ... Leggi su velvetgossip

HuffPostItalia : Isolati super anticorpi contro il Coronavirus. Svolta nelle cure: lo studio su Nature - sole24ore : Coronavirus, isolati i “super anticorpi”, svolta per le cure - MediasetTgcom24 : Coronavirus, isolati 'super anticorpi': svolta per nuovi farmaci e vaccini #coronavirus - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Isolati 'super anticorpi', possibile svolta per le cure - StefaniaFalone : Coronavirus, isolati i 'super anticorpi'. Svolta per le cure -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus svolta Coronavirus, svolta nelle cure: isolati i "super anticorpi" L'Unione Sarda Decreto Rilancio legge: tutte le misure e gli aiuti confermati per le famiglie

In alternativa al congedo COVID-19, le famiglie possono usufruire del bonus baby-sitting ... fino al 31 luglio 2020 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza ...

Fattore umano sempre più importante nello Smart Working

Dalla Instant Survey Lockdown di Cegos, su abitudini e comportamenti acquisiti durante COVID-19, è emerso che per 6 rispondenti su 10 il fattore umano è ciò che si vorrebbe preservare nella nuova norm ...

In alternativa al congedo COVID-19, le famiglie possono usufruire del bonus baby-sitting ... fino al 31 luglio 2020 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza ...Dalla Instant Survey Lockdown di Cegos, su abitudini e comportamenti acquisiti durante COVID-19, è emerso che per 6 rispondenti su 10 il fattore umano è ciò che si vorrebbe preservare nella nuova norm ...