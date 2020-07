Coronavirus, sua madre è in ospedale e lui ogni sera si arrampica alla finestra della sua stanza fino all’addio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si arrampica alla finestra d’ospedale dov’è ricoverata la madre per Covid tutti i giorni fino all’ultimo saluto Questa è la storia di Jihad Al-Suwaiti, che ha perso la mamma a causa del Coronavirus. L’uomo, originario della città palestinese di Beit Awwa in Cisgiordania, è stato costretto ad arrampicarsi tutti i giorni alla finestra d’ospedale dov’era ricoverata la mamma 73enne fino all’ultimo saluto. La donna era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale statale di Hebron e il figlio, non potendole essere fisicamente vicino a causa dei protocolli di sicurezza, ... Leggi su tpi

Sei nuovi positivi al coronavirus, quattro guariti e un decesso ... è ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni e le sue condizioni sono in miglioramento; gli altri contagiati sono invece tutti ...

Pericolo alcoltest: etilometro 'ingannato' dal gel igienizzante a base alcolica usato sulle mani per ridurre il rischio di contagio da Covid-19. L'incredibile vicenda di un conducente di Prato Sottopo ...

