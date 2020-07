Coronavirus, Spagna: “Chiuse per sempre 40 mila attività” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Causa Coronavirus il 13% di bar, ristoranti e hotel non riaprire più. È l’allarme lanciato Hosteleria de Espana, la Federalberghi spagnola Il Coronavirus in Spagna ha provocato tantissimi vittime e tante ne provocherà ancora con la crisi economica post lockdown. È uno scenario nero quello che mostra la Hosteleria de Espana, l’omologa della Federlberghi in Italia. In una conferenza stampa sono state sciorinate delle cifre spaventose: il 13% di bar, ristoranti e hotel non riaprirà più. Si tratta circa di quaranta mila attività commerciali e la cifra a fine anno potrebbe arrivare a sessantacinquemila. Il turismo in Spagna conta circa il 12% del Pil e moltissime città vivono delle attività ad esso ... Leggi su bloglive

