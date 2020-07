Coronavirus: Slovenia, 29 casi e un decesso in 24 ore (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSAmed, - BELGRADO, 22 LUG - In Slovenia nelle ultime 24 ore si sono registrati 29 contagi da Coronavirus e un decesso. Come riferiscono i media regionali, nel Paese ex jugoslavo il totale dei casi ... Leggi su corrieredellosport

(ANSAmed) - BELGRADO, 22 LUG - In Slovenia nelle ultime 24 ore si sono registrati 29 contagi da coronavirus e un decesso. Come riferiscono i media regionali, nel Paese ex jugoslavo il totale dei casi ...

La Cavarzerani è zona rossa: quasi 500 migranti isolati nell’ex caserma

Ordinanza del sindaco di Udine Fontanini: non potranno uscire per 14 giorni.L’area sarà presidiata 24 ore su 24 dalla polizia. Chiesto l’aiuto dell’esercito UDINE. Il Friuli Venezia Giulia ha la sua p ...

