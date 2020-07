Coronavirus, si impenna la curva epidemica: botto di contagi in 24 ore. Il bollettino spaventa: Emilia Romagna, occhio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un'impennata nella curva epidemica del Coronavirus in Italia, quella registrata dal bollettino di mercoledì 22 luglio: nuovi casi più che raddoppiati nelle ultime 24 ore. Largo alle cifre: sono infatti 282 i nuovi positivi, contro i 129 delle 24 ore precedenti. In Lombardia sono 51 contro i 34 della vigilia, ma a preoccupare più di tutti è l'Emilia Romagna, che ne ha 57. Dunque il Veneto, con 36 nuovi positivi (numero identico per la Basilicata, da settimane a contagio-zero ma il cui botto è dovuto a 33 immigrati in quarantena e positivi al Covid-19). Così, dall'inizio della pandemia, il totale delle persone colpite da Coronavirus di cui si ha notizia è di 245.032 ... Leggi su liberoquotidiano

Crescono i casi di coronavirus in Veneto, con 36 nuovi positivi in 24 ore, rilevati dal Bollettino regionale, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 19.707. Continua l'aumento di isolament ...

Si impenna la curva epidemica in Italia ... Il totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia sale così a 245.032. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

