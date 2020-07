Coronavirus, si abbassa l’età media dei nuovi positivi: sono sempre più giovani (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus in Italia, in calo l’età media dei positivi. Gli appelli ai giovani e i rischi legati alla movida ‘imprudente’. Gli ultimi dati sulla circolazione del Coronavirus in Italia mostrano che i nuovi positivi al Covid sono sempre più giovani. Tradotto, si sta abbassando l’età media dei positivi, scesa ora a 43 anni. Un fattore preoccupante se consideriamo i dati di inizio epidemia, quando le vittime erano principalmente persone anziane. Coronavirus, cala l’età media dei positivi In Italia non si registra una situazione critica. L’andamento ... Leggi su newsmondo

