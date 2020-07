Coronavirus, scoperti dei super anticorpi: possibile svolta per cure e vaccino (Di mercoledì 22 luglio 2020) La scienza continua imperterrita il suo lavoro per sconfiggere il Coronavirus, responsabile della peggior crisi sanitaria ed economica dei nostri tempi. La corsa al vaccino è ritenuta fondamentale per uscire dall’incubo della pandemia, e per questo motivo viene accolta con entusiasmo la scoperta di un’università americana: sono stati isolati dei super anticorpi, e questa può essere una svolta nella produzione di un vaccino e nuove cure. Coronavirus, è caccia agli anticorpi adatti per le cure Il principio base per trovare una cura o un vaccino è proprio questo: individuare nei pazienti colpiti dalla malattia degli anticorpi ... Leggi su thesocialpost

12qbert : RT @GiancarloDeRisi: Senza criterio la politica migratoria del governo. In Friuli 3 casi positivi al Coronavirus scoperti tra i 500 migrant… - Andesa63 : RT @GiancarloDeRisi: Senza criterio la politica migratoria del governo. In Friuli 3 casi positivi al Coronavirus scoperti tra i 500 migrant… - paolaokaasan : RT @GiancarloDeRisi: Senza criterio la politica migratoria del governo. In Friuli 3 casi positivi al Coronavirus scoperti tra i 500 migrant… - Ultron65 : RT @GiancarloDeRisi: Senza criterio la politica migratoria del governo. In Friuli 3 casi positivi al Coronavirus scoperti tra i 500 migrant… - Mau_Zaccaria : RT @GiancarloDeRisi: Senza criterio la politica migratoria del governo. In Friuli 3 casi positivi al Coronavirus scoperti tra i 500 migrant… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoperti Coronavirus: scoperti tre nuovi contagiati in Basilicata Basilicata24 Virologo David. Coronavirus: super anticorpi contro la pandemia. Arma su cui puntare in attesa del v

ROMA, 22 LUG - Super anticorpi prelevati da persone malate di Covid-19 promettono di essere una nuova arma contro la pandemia, aiutando a gestire i focolai in attesa del vaccino. La novità, pubblicata ...

Pontecagnano, positivo al Covid19 un uomo di 38 anni. Il sindaco: “Mettete le mascherine”

Il soggetto è un uomo di 28 anni. Avrebbe scoperto di essere stato contagiato dal Coronavirus durante un normale controllo in ospedale, dove si era recato per un dolore all'orecchio. Qui gli è stato ...

ROMA, 22 LUG - Super anticorpi prelevati da persone malate di Covid-19 promettono di essere una nuova arma contro la pandemia, aiutando a gestire i focolai in attesa del vaccino. La novità, pubblicata ...Il soggetto è un uomo di 28 anni. Avrebbe scoperto di essere stato contagiato dal Coronavirus durante un normale controllo in ospedale, dove si era recato per un dolore all'orecchio. Qui gli è stato ...