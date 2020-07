Coronavirus, Ryan (OMS): prime persone vaccinate nel 2021 (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Un vaccino contro il Covid-19 non sarà pienamente disponibile prima del 2021. È il parere di Mike Ryan, direttore esecutivo del programma emergenze dell’OMS intervenuto nel corso di evento pubblico sui social media. Ryan, pur riconoscendo i buon progressi dei ricercatori nell’individuare un vaccino in grado di sconfiggere il Coronavirus, ha sostenuto che “Realisticamente si dovrà attendere la prima parte del prossimo anno prima di iniziare a vedere delle persone vaccinate”. Leggi su quifinanza

