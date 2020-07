Coronavirus – Risalgono i contagi, oggi il numero di nuovi casi più alto dal 25 giugno: il bollettino aggiornato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tornano a salire i contagi da Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti 282 nuovi casi su 49.318 tamponi, dunque oggi è risultato positivo lo 0,57% dei test processati. Si tratta del numero più alto dal 25 giugno a oggi, a cui vanno ad aggiungersi 9 decessi e 197 guariti. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi positivi sono Emilia Romagna (57), Lombardia (51), Veneto (36) e Basilicata (36, di cui 33 immigrati provenienti da fuori Regione). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 245.032 casi totali 35.082 ... Leggi su sportfair

