Coronavirus: Regioni preoccupate, torna l’obbligo delle mascherine anche all’aperto (Di mercoledì 22 luglio 2020) In 6 Regioni italiane l’indice Rt dei contagi da Coronavirus ha superato la soglia limite di 1. Oltre alle disposizioni nazionali in vigore dal 15 luglio, i Governatori si sono mossi in ordine sparso introducendo nuove ordinanze per il contenimento dei casi. In particolare in alcune città torna l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. mascherine all’aperto: da Roma a Capri Il Comune di Capri ha imposto l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto nei fine settimane, quindi da venerdì a domenica. Il sindaco, Marino Lembo, aveva dovuto, infatti, fare i conti con la mancanza di organico nelle forze dell’ordine per contrastare i sempre più frequenti assembramenti ... Leggi su notizieora

