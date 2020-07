Coronavirus, Rappuoli: “Abbiamo selezionato 3 anticorpi monoclonali mille volte più potenti degli altri” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Al vaccino oggi si dedicano duecento laboratori. Noi saremmo stati il 201°. Gli anticorpi monoclonali invece sono portati avanti da 6 o 7 gruppi nel mondo. Volevo fare qualcosa di speciale, e a Siena abbiamo effettivamente selezionato tre anticorpi che sono mille volte più potenti degli altri“: lo ha spiegato, in un’intervista a Repubblica, Rino Rappuoli, tra i massimi esperti di vaccini, che nella lotta contro il Coronavirus ha deciso di concentrarsi sugli anticorpi monoclonali. Si tratta di “anticorpi selezionati in laboratorio a partire da campioni di sangue di pazienti convalescenti o guariti, e poi ingegnerizzati“, ... Leggi su meteoweb.eu

