Coronavirus, positivi in aumento a Milano: 17 nuovi casi in provincia, 10 sono in città (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 luglio 2020 - Oggi nel Milanese si sono registrati 17 casi di Coronavirus , di cui 10 nel capoluogo. Questi i dati giornalieri sull'epidemia di Coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. ... Leggi su ilgiorno

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.248 • Deceduti: 35.073 (+15, +0%) • Dimessi/Gu… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Basilicata sono 36 i migranti positivi #ANSA - rtl1025 : ?? 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi… - JosephGhorna : RT @LaStampa: Crescono i casi di coronavirus in Veneto, con 36 nuovi positivi in 24 ore, rilevati dal Bollettino regionale, che portano il… - Milo20i : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.322 • Deceduti: 35.082 (+9, +0%) • Dimessi/Guariti: 197… -