Coronavirus, Pompeo attacca l’Oms. La replica: “Accuse infondate” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gli Stati Uniti hanno tagliato da un pezzo il cordone ombelicale che li legava all’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, considerata troppo filo-cinese e inadatta nella gestione della pandemia da Coronavirus. Così, dopo aver minacciato più volte di bloccare i finanziamenti all’Oms, lo scorso 7 luglio il presidente Usa Donald Trump ne aveva annunciato il ritiro (in vigore fra un anno). Leggi anche: Gli Stati Uniti si ritirano dall’Oms Pompeo: Oms al soldo del governo cinese Dopo l’uscita di scena degli Stati Uniti (che comunque dovranno onorare gli impegni finanziari fino a luglio 2021)dall’Organizzazione, non sono finite le accuse al curaro. Secondo una ricostruzione dei media britannici, ieri sera Mike Pompeo, segretario di Stato americano, ha accusato il ... Leggi su italiasera

