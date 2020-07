Coronavirus, più di 15 milioni di contagiati in tutto il mondo (Di giovedì 23 luglio 2020) Più di 15 milioni di persone hanno contratto il Coronavirus nel mondo dall'inizio della pandemia, secondo gli ultimi dati forniti oggi dalla Johns Hopkins University. In particolare, 15.000.424 persone sono state contagiate dal Covid-19, mentre 617.832 sono morte in tutto il pianeta. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito dalla pandemia con quasi quattro milioni di casi (3.915.780), davanti a Brasile (2.159.654 infezioni) e India (1.193.078). Leggi su ilfogliettone

