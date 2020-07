Coronavirus, più che raddoppiati i nuovi casi rispetto a ieri: sono 282. Nove vittime in 24 ore (Di mercoledì 22 luglio 2020) sono più che raddoppiati rispetto a ieri i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Mentre martedì i dati del ministero della Salute riportavano di 129 nuovi positivi, oggi questo numero è salito fino a 282, con il totale che aumenta fino a 245.032. Diminuiscono invece i decessi giornalieri che scendono a 9, contro i 15 di martedì, portando il totale a 35.082 vittime. Cresce così il numero degli attualmente positivi che registra un incremento di 74 unità, per un totale di 12.322. Questo nonostante ci siano stati 197 pazienti dichiarati guariti, 197.628 in totale. I tamponi effettuati sono stati 49.318, in aumento rispetto a ieri. In Lombardia, regione ... Leggi su ilfattoquotidiano

MinLavoro : #RedditodiEmergenza, così funziona la misura straordinaria che assicura una protezione economica per le persone più… - Agenzia_Ansa : Il #turismo è il settore più colpito dalla #pandemia: il 65% degli hotel e dei ristoranti rischia di chiudere entro… - repubblica : Coronavirus, Ricciardi: 'Così non va, servono più multe. Rischiamo di fare la fine della Catalogna' - maria_mcalabro : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, più che raddoppiati i nuovi casi rispetto a ieri: sono 282. Nove vittime in 24 ore - fattoquotidiano : Coronavirus, più che raddoppiati i nuovi casi rispetto a ieri: sono 282. Nove vittime in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Grafico | La Juventus è la squadra più tifata d'Italia, seguono Milan e Inter Calcioblog.it