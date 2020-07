Coronavirus, per 60% degli italiani scuole pronte a riaprire a settembre (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La scuola e il tema dell’istruzione tengono ancora alta l’attenzione degli italiani, soprattutto per chi ha figli in età scolare. A 50 giorni dalla possibile riapertura delle aule si cerca di valutare le possibili soluzioni proposte dal Governo per garantire un’istruzione nel rispetto della salute degli studenti. In linea generale, per il 60% degli intervistati, le scuole italiane, a settembre, saranno pronte a ripartire, anche se non nella totalità. E’ quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research. Una fiducia e una speranza condivisa su tutto il territorio nazionale che registra i valori più alti nelle zone del Nord Est, seppur fortemente colpite dal virus nella fase d’emergenza. ... Leggi su ildenaro

