Coronavirus, ora la prima regione è l’Emilia Romagna. Più che raddoppiati i contagi nel paese: sono 282. Nove i morti – Il bollettino della Protezione Civile (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio)Il bollettino del 22 luglio Superano soglia 245mila (245.032) i casi totali di Coronavirus in Italia da quando è cominciato il monitoraggio della Protezione Civile: è quanto emerge dal consueto bollettino di oggi, 22 luglio. Si tratta di 282 casi in più rispetto a ieri, quando l’incremento era stato significativamente più basso (+129). sono 35.082 le vittime totali risultate positive al tampone: 9 in più di ieri, mentre il dato relativo era di 15 persone nelle 24 ore precedenti. sono quasi 200mila le persone guarite in totale (197.628), 197 più di ieri. Le persone attualmente positive, secondo gli ultimi dati, sono 12.322, ... Leggi su open.online

