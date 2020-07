Coronavirus, ora il governo pensa a un sussidio per gli immigrati contagiati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug – Il governo delle task force e dei bonus una tantum, adesso vorrebbe concedere un “sussidio di sostentamento” agli immigrati contagiati dal Coronavirus. E di chi sarà stata l’ideona? Del medico ex attore Gualtiero Ricciardi (per gli amici Walter) braccio destro del ministero della Salute, Roberto Speranza. Già, proprio colui che auspicava per gli italiani una situazione “tipo Grecia”. “Le persone che sbarcano sulle nostre coste vanno messe in quarantena. Non troverei scandaloso prevedere per loro un sussidio di sostentamento” poiché “parliamo di persone che se non lavorano non mangiano”. E’ quanto dichiarato da Ricciardi in un’intervista alla Stampa. Parole che ... Leggi su ilprimatonazionale

