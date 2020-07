Coronavirus, Oms: il vaccino non sarà pronto prima del 2021 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sul vaccino contro il Coronavirus i ricercatori stanno facendo progressi ma “realisticamente” non sara’ pronto e disponibile prima dell’inizio del 2021. E’ quanto dichiarato da Mike Ryan, il direttore del programma emergenze dell’Oms. “Dobbiamo poter guardare le nostre comunita’ negli occhi e assicurarle che abbiamo preso tutte le precauzioni possibili affinche’ il vaccino sia sicuro ed efficace prima di poterlo distribuire”, ha precisato. “Anche se questo significa rallentare” il processo di sviluppo dell’antidoto anti-Covid19. “Realisticamente dovremo aspettare i primi mesi del 2021 per vedere le persone vaccinarsi“, ha detto Ryan.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

