Coronavirus | Omceo Roma | “Virus circola ancora | niente allarmismi ma serve prudenza”

ROMA – "Il virus, anche se per focolai di importazione, ma questo e' solo un dettaglio, continua a circolare. Per questo le accortezze vanno mantenute, quindi bisogna evitare comportamenti imprudenti. Non c'e' bisogno di essere eccessivamente allarmisti, ma l'imprudenza e' pericolosa perche' nuovi focolai potrebbero di nuovo determinare situazioni di nuova emergenza". Lo ha detto il vicepresidente dell'Ordine dei Medici Roma, Pier Luigi Bartoletti, intervistato dall'agenzia di stampa Dire.

un processo per la valorizzazione delle persone fragili e anziane 22 LUG - L’Omceo di Trento lancia un nuovo allarme sul coronavirus, considerando inadeguata l’attuale risposta della Provincia ...

Omceo Roma: “Da problemi respiratori a quelli alle ossa, in arrivo patologie legate al Covid-19”

“Chi si è ammalato di Covid-19 ed è stato per molto tempo in terapia intensiva, in posizione prona, ora soffre di vere e proprie interstiziopatie del polmone- fa sapere il presidente dell’Omceo Roma- ...

