Coronavirus: oltre 1.000 morti negli USA nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gli Stati Uniti hanno registrato il bilancio più pesante dal 7 luglio ad oggi: nelle ultime 24 ore per la pandemia da Coronavirus sono morte 1.056 persone. I dati riportati dalla Cnn sono stati forniti dalla Johns Hopkins University. Il 7 luglio, ricorda l’emittente televisiva, erano decedute per complicanze provocate dal Covid-19 ben 1.195 persone.Gli USA, come sottolinea ancora la Johns Hopkins University, rimane il Paese più colpito dall’epidemia con 141.995 i decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 3,9 milioni di contagi. nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono più di 60mila.Australia: nuovo picco da marzoApprensione in Australia, dove si sono registrati 501 nuovi casi di Coronavirus nelle ... Leggi su blogo

