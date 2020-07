Coronavirus, oggi in Italia il numero di nuovi casi più alto dal 25 Giugno: la GEOGRAFIA del contagio, tutti i DATI Regione per Regione (Di mercoledì 22 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 9 morti, 197 guariti e 282 nuovi casi su 49.318 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,57% dei test processati. In Italia il dato dei nuovi casi giornalieri odierno è il più alto dal 25 Giugno. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi positivi sono Emilia Romagna (57), Lombardia (51), Veneto (36) e Basilicata (36, di cui 33 immigrati provenienti da fuori Regione). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia ... Leggi su meteoweb.eu

