Coronavirus, nuovo dramma: mamma col covid dà alla luce sua figlia ma muore prima di poterla conoscere (Di mercoledì 22 luglio 2020) La mamma 35enne è stata sottoposta ad un taglio cesareo d’emergenza prematuro, riuscendo a dare alla luce la figlia Andrea mentre combatteva contro il Coronavirus Non ce l’ha fatta a sopravvivere Aurora Chacon Esparza, 35 anni, la donna incinta che aveva contratto il Coronavirus. Una corsa contro il tempo per salvare la propria bimba in grembo, … L'articolo Coronavirus, nuovo dramma: mamma col covid dà alla luce sua figlia ma muore prima di poterla conoscere NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

