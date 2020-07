Coronavirus, nuovi casi più che raddopiati in 24 ore. Calano i decessi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si impenna la curva epidemica in Italia, con i nuovi casi più che raddoppiati da ieri: 282 oggi contro i 129 di 24 ore fa. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sale la Lombardia con 51 (ieri 34), ma viene addirittura superata dall'Emilia Romagna che ne totalizza 57, seguita dal Veneto con 36 nuovi positivi. Stesso numero in Basilicata, abituata da settimane al contagio zero, ma 33 di questi fanno parte di un gruppo di migranti già in quarantena. Il totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia sale così a 245.032.In calo il numero dei decessi, 9 oggi contro i 15 di ieri, per un totale di 35.082. Si sono registrate vittime in Lombardia (1), Emilia Romagna (2), Veneto (4) e Lazio (2). I guariti sono 197 nelle 24 ore (ieri 269), e sono ora 197.628 in tutto. Per ... Leggi su ilfogliettone

