Coronavirus, Msc Crociere: pronti a ripartire aspettiamo ok Governo (Di mercoledì 22 luglio 2020) "MSC Crociere è pronta a ripartire, attendiamo solo l`autorizzazione del Governo che auspichiamo possa arrivare a breve. Noi abbiamo lavorato molto in questi mesi allo sviluppo di un protocollo per garantire la salute dei crocieristi e degli equipaggi, un protocollo già approvato dal Comitato Tecnico Scientifico che recepisce le normative Europee degli Ue Healthy Gateways ma che assieme al nostro team di esperti internazionali abbiamo arricchito e potenziato". Lo ha detto Leonardo Massa managing director Italia di Msc Crociere."Siamo dunque pronti per ripartire in sicurezza e ad armare due navi - ha aggiunto -, un`operazione complessa, che comporta richiamare migliaia di persone e, voglio sottolinearlo, questa estate sulle nostre navi lavoreranno oltre 1000 marittimi ... Leggi su ilfogliettone

Roma, 22 lug. (askanews) - "MSC Crociere pronta a ripartire, attendiamo solo l'autorizzazione del governo che auspichiamo possa arrivare a breve. Noi abbiamo lavorato molto in questi mesi allo svilupp ...

MSC Crociere chiede di ricominciare l'attività crocieristica in Italia

MSC Crociere ha annunciato che è pronta a far ripartire le crociere in Italia, che da marzo sono state sospese a causa dell'emergenza coronavirus. «MSC Crociere - ha reso noto Leonardo Massa managing ...

