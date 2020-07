Coronavirus mondo, diretta. Usa 1.000 morti in 24 ore. Pelosi a Trump: «È il tuo virus». Allarme Yemen (Di mercoledì 22 luglio 2020) La situazione Coronavirus nel mondo in diretta aggiornata al 22 luglio 2020. Preoccupa lo Yemen, dove il tasso di mortalità per Covid è cinque volte più alto della media del... Leggi su ilmessaggero

Coronavirus mondo, l'Oms mette in guardia: "Rischio emergenza Africa" la Repubblica CasaCorriere e il cemento buono, Brancaccio: «Serve un'urbanistica flessibile

«Appena il 15% dei Comuni campani ha un Piano regolatore vigente. Per di più, il 60% del territorio dell’area metropolitana di Napoli è vincolato». Con queste premesse non certo confortanti, le aspett ...

L’Italia e il sistema healthcare: BCG stima un incremento di 45mila posti di lavoro grazie a innovazione e digitale

Il futuro dell’healthcare italiano non può prescindere da una forte sterzata verso l’innovazione. La pandemia da COVID-19 e la crisi economica che ne è derivata impongono una riflessione sul settore, ...

