Coronavirus, mascherina sul mento: ecco perché la “moda” è pericolosa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Da quando la pandemia di Coronavirus è stata dichiarata a marzo, il vantaggio di indossare una mascherina è stato uno degli argomenti più discussi. Le mascherine per il viso sono ancora obbligatorie per il trasporto pubblico e i locali al chiuso, e mentre ne indossi una potresti essere tentato di tirarla giù sul mento per mangiare, bere o parlare. Tuttavia, gli esperti hanno rivelato il motivo importante per cui non dovresti mai mettere la maschera sul mento. mascherina sul mento: ecco il motivo per cui non va fatto, i rischi per la salute L’East Midlands Ambulance Service, in Inghilterra, ha pubblicato una grafica utile che spiega il problema. Questo rivela che mentre hai la maschera sul naso e sulla bocca, il collo è esposto, ... Leggi su italiasera

