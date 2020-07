Coronavirus, l'Oms: 'Vaccino pronto non prima del 2021' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Realisticamente, vedremo le persone vaccinarsi al Covid-19 solo nei primi mesi del prossimo anno , non prima . Lo ha detto il direttore del programma emergenze dell Oms, Mike Ryan, in un briefing ... Leggi su gazzettadelsud

Oms, trend preoccupanti in Europa del sud e nei Balcani

