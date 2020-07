Coronavirus, L'Oms: 'Il vaccino pronto realisticamente non prima del 2021' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il vaccino contro il Sars-CoV-2 sarà 'realisticamente' pronto non prima dell'inizio del 2021: lo ha dichiarato Mike Ryan, direttore del programma emergenze dell'Oms. "Dobbiamo poter guardare le nostre ... Leggi su globalist

alepaganotwit : #Coronavirus:#oms ha proibito la #clorochina e il #cortisone ma ha imposto i ventilatori in terapia intensiva, gett… - NicolaPorro : Il #COVID?19 raccontato dal dottor #PieroAbruzzese: 'Siamo stati affidati a personaggi che di medico avevano ben po… - repubblica : Coronavirus mondo, Oms: 'Record di contagi'. Superate 600mila vittime a livello globale [aggiornamento delle 17:32] - morry74 : L'appello dell'Oms ai giovani: 'Siate la leadership nella lotta al coronavirus' - erasmuspompeji : RT @CesareSacchetti: Monsignor Paglia ha definito l'OMS 'indispensabile'. È lo stesso Paglia che condivideva immagini di un film con uomini… -

Oltre 15 milioni di contagi da Covid-19 nel mondo, di cui più di 3 milioni in Europa. In Belgio, dove tornano restrizioni, morta una bimba di 3 anni: è la più giovane vittima del Covid nel Paese.Oms ...In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 53 nuovi casi positivi (di cui 19 "debolmente positivi" e 12 a seguito di test sierologici) e nessun decesso (totale complessivo 16.801). I guari ...