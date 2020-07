Coronavirus: l’Emilia Romagna supera la Lombardia per nuovi casi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore la regione con più nuovi casi non è la Lombardia ma l’Emilia Romagna. Ieri infatti i nuovi casi in quella regione di Covid-19 sono stati 57 contro i 51 della Lombardia, al terzo posto il Veneto con 36 a pari casi con la Basilicata. Il numero totale di nuovi positivi al virus nelle ultime 24 ore è aumentato di 282. I decessi sono stati nelle ultime 24 ore 9. I guariti invece sono aumentati di 197. I ricoverati in ospedale calano di 8 unità e quelli in terapia intensiva di 1. L’Emilia Romagna supera la ... Leggi su notizieora

