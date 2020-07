Coronavirus, le ultime news dal Mondo: negli USA oltre 60mila contagi per l’8° giorno consecutivo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sfiorano ormai quota 15 milioni (14.906.602) i contagi totali confermati di Coronavirus nel Mondo: è quanto riporta l’ultimo aggiornamento della John Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 615.754, mentre le guarigioni 8.434.666. I nuovi casi di Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 68.524: per l’8° giorno consecutivo si registrano oltre 60mila contagi. In totale i casi sono 3.899.148, mentre le vittime sono 615.754. Il bilancio dei decessi per Coronavirus in Messico ha superato la soglia delle 40mila vittime: lo ha confermato il segretario alla Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 915 ... Leggi su meteoweb.eu

