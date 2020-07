Coronavirus, le notizie della notte – Trump si arrende: «La pandemia peggiorerà, usate le mascherine». Paura in Australia per il focolaio record di Victoria (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio)Usa EPA/SARAH SILBIGER Il presidente americano Donald Trump durante l’ultimo briefing alla Casa Bianca sull’emergenza CoronavirusDonald Trump ha cambiato radicalmente la sua posizione sull’andamento della pandemia negli Stati Uniti, avvertendo che la situazione «peggiorerà prima di migliorare». Nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi di Coronavirus negli Usa sono stati 68.524, per l’ottavo giorno di seguito sopra la soglia dei 60 mila, per un totale che ormai si avvicina ai 4 milioni secondo i dati della Johns Hopkins University. Tornano a salire anche i numeri delle vittime, 1.000 nell’ultimo giorno, quota che non era stata superata dallo scorso 9 ... Leggi su open.online

