Coronavirus, Lamorgese lancia un importante appello ai giovani: le parole (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il ministro dell’Inter, Luciana Lamorgese, lancia un chiaro appello ai giovani in materia di Coronavirus: “Indossate le mascherine o si rischia” Il bollettino della Protezione Civile di ieri 21 luglio ha registrato un aumento di 129 nuovi positivi con 15 decessi e 269 guarigioni in 24 ore. Sono ormai settimane che, pur essendo numeri molto … L'articolo Coronavirus, Lamorgese lancia un importante appello ai giovani: le parole proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteosalvinimi : Mentre Lamorgese non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la L… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Lamorgese ai giovani: indossate la mascherina #coronavirus - fanpage : L'avvertimento della Ministra #Lamorgese #mascherine - FlorianaMissori : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Lamorgese ai giovani: indossate la mascherina #coronavirus - brunotortorell1 : RT @ubaldo_angelo: beh ... certo. Con l'ondata di coronavirus che #Lamorgese sta importando dall'Africa, meglio stare attenti. https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lamorgese

Intervistata da Il Messaggero, Luciana Lamorgese si è espressa sull’epidemia coronavirus in corso e sulla necessità di continuare a indossare la mascherina, per poi concentrarsi sull’emergenza relativ ...Roma, 22 lug. (askanews) - "Non mi stancher mai di ripetere che ognuno di noi, come pi efficace regola di prevenzione, debba autoimporsi l'uso della mascherina e il rispetto della distanza interperson ...