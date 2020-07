Coronavirus, la casta dei virologi vuole zittire gli eretici (Di mercoledì 22 luglio 2020) Scontro sulla partecipazione di alcuni primari a un summit sul morbo al Senato. L'infettivologo Bassetti: "Ci vado, sono un uomo libero". Leggi su quotidiano

Gira e rigira torniamo sempre lì, ai Promessi sposi. Scrive Alessandro Manzoni raccontando di Renzo Tramaglino in visita all’avvocato Azzecca-garbugli per donargli quattro capponi vivi e salvare il ma ...

Anche oggi nessun nuovo caso di coronavirus: 12 i positivi in Sardegna

Sono 1.379 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale non si registrano nuovi contagi.

