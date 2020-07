Coronavirus Italia, bollettino del 22 luglio: 245.032 casi totali, 9 morti in 24 ore (Di mercoledì 22 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 245.032. Le vittime, in totale, sono 35.082, con 9 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 15). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 282 casi (ieri +129), di cui 51 in Lombardia. La regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: sono stati sottratti 2 casi positivi erroneamente conteggiati nei giorni precedenti. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

