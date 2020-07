Coronavirus Italia, ancora boom di contagi: il bollettino del 22 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ritorna a salire in maniera considerevole il numero dei nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia. Nel giro di 24 ore si è passati di fatto, come diffuso nell’ultimo bollettino della Protezione Civile, da 129 nuovi casi di contagio agli odierni 282. Tutti gli aggiornamenti sull’evoluzione e l’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia nel bollettino del 22 luglio. Nuovo picco di contagi: +153 rispetto a ieri 282 nuovi positivi all’appello, un dato in netta crescita rispetto a quello registrato ieri, 21 luglio. Attualmente in Italia sono 12.322 le persone positive al Covid-19 cui 48, in linea con i dati di ieri, ricoverati in ... Leggi su thesocialpost

